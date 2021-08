Padrão dos Descobrimentos terá sido vandalizado por mulher francesa

Leila Lakel é uma estudante parisiense da L’Ecole d’Art. Na madrugada do ato de vandalismo, partilhou um vídeo com a mensagem grafitada com a descrição: "Está feito. Adeus Lisboa."

Na madrugada de sábado para domingo, o Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado com uma mensagem em inglês: "Blindly sailing for monney, humanity is drowning in a scarllet sea", algo como "velejando cegamente por dinheiro, a Humanidade afunda-se num mar escarlate".



Padrão dos Descobrimentos vandalizado Lusa

O autor do vandalismo ainda não foi revelado pela PSP, mas o jornal i avança que terá sido uma estudante francesa da L’Ecole d’Art, natural de Paris, chamada Leila Lakel.

Na madrugada do ato, a francesa terá partilhado um vídeo da mensagem grafitada com a descrição: "It’s a wrap. Bye Lisboa", que numa tradução livre indica "Está feito. Adeus Lisboa." O vídeo foi publicado originalmente por outra conta com o mesmo nome que assina a mensagem – L.I.A, com a publicação a avançar que pensa-se que Leila já não esteja em Portugal.







Mensagem de Leila Lakel

Até à noite desta segunda-feira, o graffiti já tinha sido quase totalmente removido.