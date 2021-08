O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi vandalizado com um graffiti numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros.

Já começou a limpeza do Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, depois do monumento ter sido vandalizado este domingo.







O Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foi este domingo vandalizado com um 'graffiti' numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês.

Na mensagem lê-se, em inglês, "Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]", o que pode ser traduzido como "Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate".



O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, escreveu no Twitter, onde partilhou uma fotografia dos trabalhos de limpeza: "A melhor resposta que se pode dar a quem vandaliza o património é a limpeza imediata".





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">A melhor resposta que se pode dar a quem vandaliza o património é a limpeza imediata. <a href="https://t.co/fk2zCB2im5">pic.twitter.com/fk2zCB2im5</a></p>— Fernando Medina (@fmedinalisboa) <a href="https://twitter.com/fmedinalisboa/status/1424801004810346498?ref_src=twsrc%5Etfw">August 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Segundo a PSP, não foram identificados suspeitos.



Devido aos danos causados ao monumento, Ribeiro e Castro, o antigo líder do CDS-PP e agora presidente da Direcção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, considerou que é necessário "um plano de videovigilância do património histórico e monumental português". "É inaceitável que, num clima de descuido geral, os delinquentes escapem a coberto da noite e da falta de vigilância", lamentou.



"Os responsáveis por estes actos altamente condenáveis têm que ser conhecidos e identificados. Têm de ser levados a tribunal para responderem pelo crime cometido e suportarem pessoalmente, por responsabilidade civil, os custos de reabilitação do monumento danificado", frisa, através de uma publicação na página oficial da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.



