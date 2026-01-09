Sábado – Pense por si

Pacote de habitação aprovado na generalidade por PSD, CDS-PP e IL, com abstenção do Chega

Lusa 13:51
Votação na generalidade decorreu esta sexta-feira no parlamento.

As propostas de lei do pacote de habitação do Governo foram aprovadas esta sexta-feira na generalidade no parlamento com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e IL, e com a abstenção do Chega.

Assembleia da República
Assembleia da República Lusa

Em causa estão duas propostas com autorizações legislativas, uma com medidas de desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados, e outra com alterações ao licenciamento, urbanização e reabilitação urbana.

Relativamente à iniciativa que contém medidas fiscais, o PS, Livre PCP e BE votaram contra. O Chega, PAN e JPP abstiveram-se.

Em relação à proposta para autorizar a revisão do regime aplicável ao licenciamento de operações urbanísticas, e a alterar o regime jurídico da urbanização e da edificação, e o regime jurídico da reabilitação urbana, o PCP, o Livre, o PAN e o BE votaram contra. O PS, o Chega e o JPP abstiveram-se.

