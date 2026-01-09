Portugal com a segunda maior subida europeia no preço das casas em 10 anos

O preço das casas continua a disparar na Europa, e Portugal não escapa. O território nacional registou uma subida de 169% entre 2015 e o terceiro trimestre de 2025.

O preço das casas continua a aumentar no bloco europeu e Portugal registou a segunda maior subida no espaço de 10 anos. Os dados divulgados pelo Eurostat esta sexta-feira, 9 de janeiro, mostram que Portugal fica apenas atrás da Hungria.



O gabinete estatístico europeu evidencia que os preços das casas na União Europeia subiram 5,5% no terceiro trimestre de 2025, quando comparado com o período homólogo, enquanto as rendas aumentaram 3,1%. A subida é menos acentuada quando comparado com o trimestre anterior, com os preços das casas a crescer 1,6% e as rendas a subir 0,9%.

No terceiro trimestre de 2025, os preços as casas em Portugal subiram ainda 17,7%, atrás da Hungria, cujos preços deram um salto de 21,1%. Quando comparado com o trimestre anterior, o território nacional registou a terceira maior subida entre os países da UE, na ordem dos 4,1%.

A análise do Eurostat, contudo, vai além do trimestre e da comparação com 2024. "Durante a última década, entre 2015 e o terceiro trimestre de 2025, os preços das casas na UE aumentaram em 63,6% e as rendas subiram 21,1%", lê-se na análise, com o gabinete a indicar que os indicadores "seguiram comportamentos semelhantes entre 2010 e o segundo trimestre de 2011, mas desde então evoluíram de forma diferente.



Variação do preço das casas por país

Desde 2011 que os preços das casas mostraram um padrão mais variável, com quebra, estagnação e nos últimos trimestres uma rápida subida. Já os preços das rendas têm vindo a aumentar de forma constante, ainda que um ritmo mais lento.

No espaço de 10 anos, "os preços das casas mais do que triplicaram na Hungria (+275%) e mais do que duplicaram em 11 países, com os maiores aumentos registados em Portugal (+169%), Lituânia (+162%) e Bulgária (+156%)". Por sua vez, a Finlândia foi o único país onde os preços das casas diminuíram, na ordem dos 2%.

No preço das rendas, Portugal está a meio da tabela. A Hungria assistiu a um aumento de 107% no espaço de 10 anos, enquanto na Lituânia subiu 85% e na Eslovénia 76%.