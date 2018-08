A primeira vez que pisou um palco como actor profissional foi em 1956, no Teatro do Gerifalto com peças infantis. Nos 62 anos que se seguiram faria – e até encenaria – muitas outras peças, participaria em séries de televisão, apareceria em telenovelas e filmes. Um percurso profissional cheio: tudo terá começado tinha ainda 5 anos quando apanhava o comboio com os pais, de Coimbra, onde viviam, para Lisboa para ver teatro de revista.

Esteve para ser arquitecto – começou a tirar o curso na faculdade – mas entretanto meteu-se a guerra de Angola: "Estávamos a lutar contra aquela guerra mas íamos lutar contra ela por dentro", explica o actor que será para sempre recordado como o detective Duarte de Duarte e Companhia. Foram bons tempos garante, em que se trabalhava por gosto: "Havia pouco dinheiro. Almoçávamos uma sandes e uma banana e toca a andar."

Rui Mendes , 81 anos, é uma das caras da nova temporada do Teatro Nacional D. Maria II. Quando não está a representar tira apontamentos para as suas memórias e lê muito, jornais e literatura. Já lá vão os tempos em que se dedicava ao desenho, até chegou a pintar dois quadros. Foi uma manhã passada a recordar no Museu do Teatro e da Dança, em Lisboa, que cedeu o espaço para a conversa e fotografias.



Para conhecer algumas das histórias do actor português veja o vídeo (em baixo).





Leia a entrevista na íntegra na edição número 744 da revista SÁBADO, nas bancas quinta-feira, dia 2 de Agosto.