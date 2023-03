Os professores que querem parar a ponte 25 de Abril

Rui Foles e Cristina Mota conheceram-se numa vigília em Palmela no dia 6 de março. Três dias depois estavam a começar a organizar uma marcha pela Educação para pôr professores a "congelar" durante alguns minutos às 6h23 da tarde do dia 20 de março, o dia para o qual estava prevista uma reunião com o Ministério sobre a recuperação do tempo de serviço congelado durante a troika mas para a qual, esta quinta-feira, ainda não tinha chegado aos sindicatos qualquer convocatória.