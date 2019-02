Tinham passado dois anos desde que o Biafra declarara unilateralmente a independência da Nigéria. A guerra civil que grassava então no país africano já tinha provocado centenas de milhares de mortos e para além dos bombardeamentos a região secessionista enfrentava um bloqueio naval e terrestre que provocou uma autêntica catástrofe humanitária: no pico da crise, cerca de cinco mil biafrenses morriam de fome todos os dias.

Estávamos em Julho de 1969. Foi quando uma equipa de antigos militares da Força Aérea Portuguesa (FAP), quatro pilotos e dois mecânicos, foram contratados para testarem e prepararem no aeródromo de Tires, em Cascais, aquela que estava prevista ser uma nova esquadrilha de aviões T-6G da Força Aérea do Biafra. A proposta que receberam era irrecusável: dois mil dólares por mês enquanto estivessem fora do Biafra e três mil a voar no teatro de operações. Jovens, recentemente regressados de missões no ultramar e a viver um período negro da economia portuguesa, todos eles viram nessa proposta uma oportunidade de sustentar a família no futuro – e aceitaram, embora apenas dois tenham chegado, de facto, a lutar nos céus do Biafra contra as tropas federais. Foram eles os Falcões do Biafra, os protagonistas do novo livro de Fernando Cavaleiro Ângelo.





Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição 772, nas bancas a 14 de Fevereiro de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.