Duas toalhas, uma de corpo e outra de rosto, três frascos com capacidade para 100 ml e uma garrafa de 750ml, mais um copo, almofada, venda para os olhos, tampões para os ouvidos, um saco de rede para colocar (e lavar) a roupa suja, escova de dentes (com respetiva tampa) e uma embalagem para guardar tudo. Número de produtos: 15. Peso total: 860 gramas. Gonçalo Cruz, gestor de redes sociais e viciado em saltar de país em país (conheceu 15 entre Junho de 2016 e Junho de 2017, 50 em toda a sua ainda curta vida – tem 33 anos) garante que "é o kit de viagem mais leve do mundo, até porque não há nada do género no mercado". O The Lightest Travel Kit in The World foi lançado há duas semanas e, além dos problemas que teve a encher mini frascos de shampoo e almofadas portáteis, inspirou-se no nascimento de um bebé.

"Andava à procura do presente perfeito para um bebé da família quando tropecei numa coisa chamada Finnish Baby Box, uma caixa com tudo o que era preciso para o primeiro ano de uma criança", explica. Foi assim que começou à tentar encontrar um produto deste género mas para viajantes, que juntasse os indispensáveis básicos, para não ter de os comprar e recomprar várias vezes individualmente. Até porque alguns não eram fáceis de reutilizar: "aqueles frasquinhos pequenos de shampô, por exemplo, são muito caros e têm os gargalos muito estreitos, uma estratégia para que voltes a comprá-los, porque é quase impossível enchê-los outra vez." A ideia era juntar os produtos realmente indispensáveis. "Vamos sempre precisar de tomar banho, de lavar os dentes e de usar meios de transporte. Os meus frascos de viagem, por exemplo, têm um gargalo muito grande, para serem fáceis de encher. E mesmo que a tampa esteja aberta o líquido não sai, só se apertares."

A almofada foi outro desafio. "Mesmo as insufláveis que encontrei, e encontrei algumas, demoravam muito tempo a encher e a esvaziar. Esta basta soprar duas vezes para estar cheia, depois carregas com o dedo e o ar sai todo". Alguns produtos, como a escova de dentes de bambu, já existiam – Gonçalo apenas teve de os encontrar e mandar gravar o nome do seu projeto – outros demoraram mais tempo a desenvolver. "Como a produção na Alemanha, onde estou a viver, era muito cara, comecei a consultar o Alibaba, fiz vários contactos com fábricas e empresas. O objetivo era que o kit pesasse menos de um quilo e que todos os produtos fossem de qualidade, para durar". Do outro lado, a resposta, maioritariamente de empresários chineses, foi bastante pragmática: "Amigo, nós fazemos o que quiseres, tens é que pagar."