A universidade de Paris considera que, tendo em conta a acusação da Operação Marquês, pode haver motivo para "considerar a retirada por fraude do diploma".

O Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), da Universidade de Sorbonne, em Paris, está a ponderar anular o diploma de mestrado ao ex-primeiro-ministro nacional José Sócrates.



Em declarações ao jornal Expresso, a universidade afirmou: "Temos conhecimento do processo judicial contra o Sr. Sócrates, que inclui a acusação de branqueamento de capitais [em pagamentos feitos] a favor do Sr. [Domingos] Farinho, suspeito de ter contribuído para a tese de Sócrates".



O Ministério Público suspeita que Sócrates terá pagado a Domingos Farinho, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, 40 mil euros entre janeiro e agosto de 2013 pela ajuda na elaboração da tese.



Ao MP, o docente afirmou que se limitou a fazer o "trabalho normal de uma revisão formal de uma tese" e, quando muito, "quase uma espécie de co-orientação"



Em 2013, Sócrates recebeu o título de mestre depois de defender a sua tese sobre a tortura: Perdre La ‘Confiance Dans Le Monde’ — Discussion sur la torture en Démocratie.



Ao jornal semanário, Sócrates diz ainda não ter sido contactado pela faculdade no sentido de ver a sua classificação como mestre retirada e afirma: "O júri de mestrado, perante o qual prestei provas orais finais, não só conhece bem o processo de elaboração da tese como não tem dúvidas sobre quem a escreveu. Finalmente, fui avaliado com a mais alta classificação da turma".