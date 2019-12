Os elefantes no Camboja e o míssil em dia de ação de graças, os votos mais estranhos no Parlamento

Parlamento saúda estudantes em protesto e louva greve climática O texto do PS só teve o voto contra do deputado do Chega e a abstenção do CDS, enquanto o documento do PAN contou com a oposição de CDS e Chega e a abstenção da IL. - Portugal , Sábado.

pelo lançamento pela Coreia do Norte de projéteis em Dia de Ação de Graças dos EUA", apresentado pelo CDS.Destaca-se ainda a proposta do Chega para a congratulação "à Autoeuropa e seus trabalhadores pelo sucesso de produtividade alcançado em 2019". Todos estes votos vão ser votados na sessão parlamentar desta quarta-feira.Na primeira proposta, o partido liderado por André Silva considera que "a decisão política de pôr termo a esta tradição cruel, comum no sudeste asiático, ficou a dever-se à pressão da sociedade civil e das associações de proteção dos direitos dos animais que, na sequência da morte de dois elefantes por exaustão, lançaram uma petição internacional pelo fim desta prática".No caso do CDS, o lançamento de projéteis pela Coreia do Norte "veio quebrar uma pausa de um mês de testes de mísseis" e "pode ser considerado uma afronta aos Estados Unidos da América e um retrocesso no diálogo entre estes 2 países".Já a congratulação à Autoeuropa chega de André Ventura, que afirma que a empresa de Palmela e os seus trabalhadores são "parte fundamental da economia nacional e dignificarem diária e empenhadamente a bandeira do nosso país".No passado dia 27 de novembro chegou também ao Parlamento um voto de condenação do PAN "pelo incumprimento de regras de proteção e bem-estar animal no transporte de animais vivos em diversos estados e pela morte de mais de 14 mil ovelhas no âmbito do transporte de animais vivos."A situação que suscitou a condenação passou-se num navio de carga que transportava animais vivos para a Arábia Saudita e que afundou na Roménia. "Das sensivelmente 14.600 ovelhas que estavam a bordo do navio apenas 300 sobreviveram", escreve o PAN. O voto foi aprovado com votos a favor do Bloco de Esquerda, do PAN e Livre, contra do PS e do PCP e a abstenção do PSD, CDS, Os Verdes, o Chega e a Iniciativa Liberal.