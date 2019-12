Com menos dinheiro por pessoa Portugal conseguiu diminuir as mortes por causas evitáveis e tratáveis, segundo o relatório sobre a Situação da Saúde na União Europeia 2019, elaborado pela Comissão Europeia com a colaboração da OCDE e que será apresentado na quinta-feira em Lisboa.

Em 2015, Portugal gastou 1.989 euros per capita em cuidados de saúde (ajustados para as diferenças de poder de compra), cerca de 30 % abaixo da média da UE de 2.797 euros. Isto quer dizer que, apesar de gastar, em média, menos 808 euros do que os restantes países europeus, Portugal conseguiu aumentar a esperança média de vida e conseguir evitar mais mortes.

A média de despesa portuguesa decresceu dos 9,8% para os 9% em 2015m enquanto a média europeia se manteve nos 9,9%.

Mas estes cortes tiveram, como é normal, consequências. Apesar de o número de médicos por cada 1.000 habitantes (4,6) em Portugal seja significativamente superior à média da UE (3,5), o número de enfermeiros (6,3 por 1.000) é inferior (8,4).

Já o número de camas disponíveis por 100.000 habitantes é baixa, tendo diminuído entre 2006 e 2010, na sequência do aumento das cirurgias ambulatórias e ao reforço da rede de cuidados continuados. Verificou-se também uma diminuição do número de camas para doentes psiquiátricos, graças à promoção da integração destes doentes nas respetivas comunidades.

Os indicadores do relatório apontam para algumas melhorias na saúde nacional (a par de algum deterioramento). Os portugueses vivem, em média, mais quatro anos do que em 2000 e as mortes relacionadas com doenças cardiovasculares e certos tipos de cancro têm vindo a decrescer.

Este documento mostra que os portugueses, em média, fumam menos e têm menos hábitos de consumir excessivamente álcool, comparativamente a outros países da União Europeia. No então estão nos pícaros das taxas de obesidade e de falta de atividade física.

O relatório é bastante elogioso do Serviço nacional de Saúde, lembrando que o mesmo cobre toda a população com a prestação de todos os cuidados exceto os de medicina dentária. Mas o sistema de saúde não é alvo apenas de elogios. Há bastantes críticas ao mesmo, como a assimetria de acesso, potenciada pelas disparidades geográficas.

Há ainda queixas relativamente à escassez de médicos de família, situação que poderá agravar-se no futuro com a aposentação dos médicos de família atualmente em funções, agravado pela incapacidade do SNS de reter os jovens médicos e, principalmente, enfermeiros.

O relatório lembra que no âmbito do Programa de Ajustamento Económico de 2011-2014, várias foram as medidas que racionalizaram as despesas com o setor da saúde, entre elas a redução dos salários dos profissionais e cortes na despesa pública com medicamentos e na revisão dos preços praticados com os prestadores privados. E se essas medidas tiveram "sucesso inicial", existem agora vários desafios, "nomeadamente a aplicação de medidas eficazes de garantia da sustentabilidade financeira, acompanhada da melhoria das áreas de prestação deficitárias, como os cuidados de medicina dentária, a saúde mental e os cuidados paliativos".



As barreiras ao acesso

As barreiras no acesso à saúde estão a diminuir em Portugal, mas ainda existem alguns entraves, sobretudo para a população das áreas rurais, e mantêm-se grandes disparidades entre os escalões de rendimento, segundo um relatório europeu.

2,3% da população portuguesa comunicou em 2017 necessidades de cuidados médicos não satisfeitas devido ao custo, à distância ou aos tempos de espera.

"As necessidades não satisfeitas diminuíram desde 2014, mas mantiveram-se acima da média europeia (1,8 %). Além disso, as diferenças comunicadas no que se refere a necessidades não satisfeitas entre os escalões de rendimentos baixos e elevados foram significativas", destaca o documento.

A maioria destas necessidades não satisfeitas "foram precipitadas por dificuldades financeiras e, apesar de a taxa de necessidades não satisfeitas devido a dificuldades financeiras ter diminuído para as pessoas do quintil de rendimentos mais baixo entre 2014 e 2017, a percentagem foi o dobro da média da UE em 2017 (4,6% em comparação com 2,3%)".