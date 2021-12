'Noite de facas longas' no PSD

A proposta de Rui Rio para as listas de deputados começou a circular pelos conselheiros nacionais do PSD por volta das 22h30. Olhando para os nomes escolhidos, os críticos da liderança só tiraram uma conclusão: houve uma "limpeza total" dos que não estavam com o líder nas últimas diretas. A tensão é grande e já foram várias as intervenções a atacar a divisão do partido.



Bruno Vitorino, ex-deputado e ex-líder da distrital de Setúbal, subiu mesmo ao púlpito para falar numa "noite de facas longas", criticando a forma como deputados como Duarte Marques ou Cristóvão Norte foram excluidos. "No meu tempo o critério que havia era o da competência", atacou, dizendo ser "uma vergonha" e demonstrar "tiques de ditadorzeco de terceira classe" afastar aqueles que foram dos melhores deputados do partido por causa de "um critério de lealdade".



Rangel diz que está "triste"