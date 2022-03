Ordem dos Médicos envia quatro profissionais para a Polónia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Quatro médicos, incluindo uma ucraniana, partem esta segunda-feira para a cidade polaca de Cracóvia para apoiar a viagem de cerca de 400 refugiados ucranianos até Portugal, numa iniciativa da Ordem dos Médicos (OM) na sequência da guerra na Ucrânia.







Miguel Guimarães bastonário da Ordem dos Médicos MOVENOTÍCIAS

Os médicos, enquadrados no recém-criado gabinete de apoio humanitário da OM, vão dar apoio à "Missão Ucrânia", uma iniciativa da sociedade civil que está a atuar na Polónia para preparar o acolhimento em Portugal de cerca de 400 refugiados.Segundo o bastonário da OM, Miguel Guimarães, citado em comunicado da Ordem, os quatro médicos irão fazer um trabalho "de triagem no terreno, organização e produção de registos clínicos essenciais e de acompanhamento ao longo de todo o percurso para Portugal". O regresso dos médicos a Portugal está previsto para sábado.Três dos médicos "têm uma vasta experiência" em missões humanitárias, inclusive em cenários de guerra, sendo que o quarto, uma médica ucraniana que exerce em Portugal, "será vital para facilitar a comunicação entre os profissionais e os cidadãos ucranianos", refere o comunicado, acrescentando que a Cruz Vermelha Portuguesa cedeu material médico e malas de primeiros socorros.A Ordem dos Médicos adianta que, também através do gabinete de apoio humanitário, "está também a facilitar a receção dos refugiados" em Portugal, "nomeadamente colocando-os em contacto com os médicos ucranianos" que trabalham no país.