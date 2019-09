Na resposta à sindicância da Inspeção-Geral de Saúde (IGAS) à Ordem dos Enfermeiros, a que a SÁBADO teve acesso, Ana Rita Cavaco lamenta não ter tido acesso a ficheiros de áudio alegadamente presentes num grupo de Whatsapp de apoio à greve cirúrgica.



No relatório da sindicância, revelado no fim de julho, indica-se que "foram remetidos, anonimamente ao processo, diversos ficheiros correspondentes a printscreens e ficheiros de áudio de um grupo de Whatsapp criado para a realização, desenvolvimento e apoio à greve cirúrgica, que forma objeto de transcrição pela equipa de sindicância, destacando-se a voz da bastonária a falar para o grupo".



Porém, na notificação feita à bastonária dos Enfermeiros não se referiu que os ficheiros existissem nos autos - estes só estavam disponíveis em "825 folhas", e não digitalmente. Ana Rita Cavaco sustenta que não teve acesso a três elementos: o suporte digital a cuja existência se alude na sindicância, o CD respeitante a um "Relatório e Contas Ordem dos Enfermeiros Exercício 2018", e a uma pen em que estariam "ficheiros facultados pelo Dr. José Lopes". Lopes é acusado na resposta à sindicância de "práticas pouco ortodoxas" na "gestão administrativa, contabilística e financeira da OE". Foi despedido em abril de 2017 com justa causa.



Nos autos, só existiam fotografias do tal CD e da pen, o que leva a defesa de Ana Rita Cavaco a protestar: "Como é absolutamente manifesto a quem possua o mais elementar grau de inteligência, a fotografia de um suporte - CD ou pen - não é hábil a informar o que o mesmo contém...". A bastonária lamenta ainda que não se possa defender do que lhe foi ocultado.



Ana Rita Cavaco pede o acesso ao CD e à pen, mas a defesa alega que segundo a lei são "nulas 'as provas obtidas com intromissão na vida privada (...) ou nas telecomunicações, sem consentimento do respectivo titular'", e que estes meios invasivos produzem provas que "não podem ser usadas em processos administrativos, nomeadamente de natureza disciplinar".



A sindicância da IGAS à Ordem dos Enfermeiros foi revelada no final de julho, e indicou indícios que levariam à dissolução do Conselho Diretivo da Ordem.