2013 que define que a limpeza é da responsabilidade da equipa, mas que é uma tarefa voluntária (mas de extrema importância para o bem-estar dos pacientes9.

A Ordem dos Enfermeiros informou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que lavar as ambulâncias não faz parte das funções dos profissionais de enfermagem. INEM diz que as equipas que fazem serviços nas ambulâncias e nas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) devem fazer a limpeza interior e exterior, mas nega que existam ameaças de procedimentos disciplinares a quem se recusa fazê-lo, avnaça o jornal Público."É da exclusiva competência do regulador, Ordem dos Enfermeiros, a definição dos atos próprios do exercício da Profissão da Enfermagem", lê-se na nota enviada pela instituição liderada por Ana Rita Cavaco ao INEM. E a Ordem considera que a higienização e lavagem de viaturas não fazem parte dos "atos próprios do exercício" dos enfermeiros. A missiva foi enviada depois de vários profissionais se terem queixado à ordem desta tarefa.Em resposta o INEM diz que há uma norma deO INEM responde que "a condução de viaturas não está contemplada no REPE (Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros) ou nas suas normas técnicas e deontológicas, o que não impede que sejam os enfermeiros a garantir, e com muita competência, esta função". Considera ainda o Instituto Nacional de Emergência Médica que é claro que quem deve limpar e higienizar as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) e os seus equipamentos, tanto no interior como no exterior, são as equipas que prestam serviço nesses veículos.