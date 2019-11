Oposição exige vistorias do Tribunal de Contas e Finanças à Câmara de Portalegre 

A Câmara de Portalegre, através dos vereadores da oposição (PS, CDU e PSD), acaba de deliberar pedir ao Tribunal de Contas e à Inspecção-Geral de Finanças averiguações sobre as relações entre aquele Município alentejano e a Fundação Robinson (FR), organismo de que a autarquia é uma das entidades instituidoras.

Medida de idêntico alcance tinha sido solicitada, há dois meses e meio, ao outrora presidente do Conselho Fiscal da FR, Nuno Tavares, pelo vereador do PSD Armando Varela, ex-gestor do organismo instituído em 2003 pela Câmara de Portalegre e pela Sociedade Corticeira Robinson Bros.

Interpelada pela SÁBADO, a líder do Município, Adelaide Teixeira (antiga vereadora do PSD e presidente eleita pela CLIP - Candidatura Livre e Independente por Portalegre), escusou-se a prestar esclarecimentos.

Segundo Armando Varela (ex-líder do Município de Sousel), Adelaide Teixeira, timoneira da FR quando a presidência da Câmara de Portalegre era exercida por José Mata Cáceres (PSD), não interveio na deliberação autárquica tomada a 23 de Outubro [de 2019]. O vereador Nuno Lacão, outro ex-administrador do sobredito organismo, também não interveio na aprovação do pedido feito ao Tribunal de Contas e à IGF; o terceiro edil da CLIP, João Nuno Cardoso, que preside à Fundação Robinson, absteve-se.

"Barriga de aluguer"?

Em documento a que a SÁBADO teve acesso, Armando Varela alude a "eventual utilização" da Fundação por parte da Câmara de Portalegre "para prossecução de fins de exclusiva responsabilidade do Município, nomeadamente com recurso ao uso de fundos comunitários" (provenientes da União Europeia).

Neste contexto, Varela invoca "dívidas por liquidar" à Fundação Robinson por parte do Município portalegrense em montante superior a 863 000 euros.

Com a CLIP a desfrutar apenas de maioria relativa no âmbito do executivo camarário daquele concelho alentejano, o vereador do PSD garantiu conforto, durante dois anos, aos autarcas independentes, mas, no Verão de 2019, resolveu devolver a Adelaide Teixeira os pelouros que ela lhe confiara. "Entendi que não possuía condições para o desempenho das funções de administrador da Fundação", exercidas em representação da Câmara portalegrense, concluiu.

Interpelado pela SÁBADO, Varela declarou a "impossibilidade de ser conivente com as suspeitas" alegadamente existentes. "Se for necessário, extinga-se a Fundação", adverte o autarca social-democrata.

Sob a liderança de José Manuel Faria Paixão (Abril de 2018 a Julho de 2019), Armando Varela teve assento na Administração da FR durante 15 meses; Gonçalo Pacheco só exerceu o cargo de gestor entre Abril e Novembro de 2018, havendo sido substituído por José Travassos.

Um dos dossiês mais «quentes» no seio da Fundação Robinson prende-se com empréstimos concedidos pelo organismo a uma entidade a ele associada, o ICTVR (International Center for Technology in Virtual Reality).

De acordo com Armando Varela, a decisão remonta à fase em que a Fundação era presidida pela então vereadora do PSD Adelaide Teixeira.

Segundo o mesmo vereador, para liquidação de eventual dívida entre a FR e a sociedade Arlindo Correia & Filhos (ACF) em Março de 2010 foi assinado um acordo, subscrito pela atual presidente da Câmara Municipal de Portalegre.

Contudo, alega Varela, em meados de Março de 2010, a FR "não devia" à sobredita sociedade "qualquer valor relativo a faturas consideradas". Porém, entretanto, prossegue o autarca, faturas consideradas no referido acordo eram devidas a um banco por mecanismo de «factoring» aceite pela Fundação em meados de Abril de 2009.

Na sequência de uma ação executiva cujos trâmites correram no Tribunal de Portalegre, em Outubro de 2013 foi assinado um acordo de pagamento entre a FR e uma instituição bancária no montante de 336 000 euros, havendo ficado registada como garantia a penhora de um dos prédios da antiga Fábrica Robinson, e relativamente ao qual, alega o vereador, "persistem por liquidar, em mora, 123 800 euros".

A Fundação Robinson interpôs uma ação judicial visando a ACF para se ressarcir do desembolso de pagamentos que tinham sido efectuados. O organismo ficou sem obter ganho de causa devido a prescrição dos créditos de que a FR era credora até 27 de Novembro de 2012.

Ex-administrador confessa mágoa

Fontes auscultadas pela SÁBADO estranham, por outro lado, que a Fundação tenha efetuado pagamentos fazendo uso de uma «chave» (ferramenta informática) que pertencera à outrora administradora Dulce Reis.

A antiga gestora Dulce Reis diz desconhecer o assunto. A administradora-delegada da Fundação, Alexandra Carrilho Barata, declina pronunciar-se sobre ele.

Nuno Oliveira, que sucedeu a Dulce Reis na presidência da FR, também descarta prestar declarações, limitando-se a acenar com "mágoa pelo que aconteceu a Portalegre".

Em Maio de 2018, José Faria Paixão cancelou os pagamentos através do uso da referida «chave» que pertencera a Dulce Reis.

CMP terá deliberado sem quórum

Foi sob a batuta de José Mata Cáceres e de Carlos Melancia (outrora timoneiro da Sociedade Corticeira Robinson Bros) que foi instituída a Fundação Robinson, para "prossecução de acções de ordem cultural, educativa, social e da ciência, podendo também actuar nas áreas do desporto e da filantropia".

A FR tem sido marcada pela hegemonia camarária portalegrense na vida do organismo.

A actual líder do Município de Portalegre, Adelaide Teixeira, presidiu à Fundação numa época em que era autarca do PSD. Um dos vereadores eleitos pela Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP), João Nuno Cardoso, é, hoje em dia, o timoneiro do organismo; o outro, Nuno Lacão, também foi gestor da FR.

A actual Administração do organismo, empossada a 23 de Setembro [de 2019], está sob suspeita de haver sido designada, pela Câmara Municipal de Portalegre, de forma irregular, porquanto os vereadores do PS, José Correia da Luz e Artur Correia, tal como Luís Pargana (CDU) e Armando Varela (PSD) não intervieram na eleição feita só pelos três edis eleitos pela CLIP.