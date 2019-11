Coimbra: “Nó” urbanístico prestes a ser desatado quase 15 anos depois

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra e o vereador do urbanismo regozijam-se por estar na iminência de ser desatado o «nó» sofrido, há perto de 15 anos, pelo empreendimento imobiliário Jardins do Mondego.

Objecto de embargo em 2005, o empreendimento urbanístico, então com um piso a mais em alguns locais, tornou-se uma nódoa intolerável na margem direita do rio Mondego e ditou a condenação por corrupção passiva de um ex-director de urbanismo de Coimbra, José Eduardo Simões, que acumulou o desempenho da função camarária com o cargo de presidente da Académica / Organismo Autónomo de Futebol.

"Começo a achar, agora, ser possível vislumbrar o sentimento de dever cumprido", declarou à SÁBADO o líder do Município de Coimbra, Manuel Machado, que confiou o pelouro do urbanismo ao vereador Carlos Cidade.

Ao regozijar-se com a expectável conclusão de um complexo urbanístico composto por 253 apartamentos, o principal autarca de Coimbra diz tratar-se de um dossiê "que se quer digno da cidade" e acena a potenciais investidores no concelho com a mensagem de que "podem sentir-se com segurança" para levarem por diante os seus desígnios.

Para se habilitar a dar cumprimento a uma decisão judicial, no desfecho de um processo instaurado pelo Ministério Público em 2006 (durante o segundo mandato de Carlos Encarnação), Manuel Machado muniu-se de um parecer jurídico da autoria das professoras universitárias Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes.

Na interpretação da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (TAFC), as docentes universitárias realçam que a decisão judicial declara incólumes 16 dos 18 lotes dos Jardins do Mondego.

Neste contexto, o líder do Município conimbricense pediu aos proprietários dos lotes um e 18 "propostas de solução", concebidas à luz da sentença do TAFC cujo teor acaba de se tornar definitivo.

Para Fernanda Paula e Dulce Lopes, trata-se de aferir, face ao actual Plano Director Municipal, se o edificado no primeiro lote e no 18º. é "compatível com todas as condicionantes construtivas dos locais onde se encontram implantados".

Perante um hipotético cenário de incompatibilidade ou se em caso de conclusão positiva, havendo "necessidade de efectuação de requerimentos e/ou obras da iniciativa do contra-interessado titular do loteamento", este não tiver procedido àqueles e/ou àquelas, deverá Manuel Machado "ordenar e levar a efeito a demolição de tudo o construído nos lotes um e 18 e a reposição dos terrenos no estado anterior".

Compromisso

As referidas professoras universitárias encaram como possível, hoje em dia, proceder à legalização da edificação levada a cabo no subsolo da parcela correspondente ao antigo 18º. lote e alertam a Câmara conimbricense para "especial responsabilidade na resolução da situação de ilegalidade" resultante da declaração de nulidade do primeiro e do último lotes.

De resto, no respeitante à parcela correspondente ao antigo 18º. lote (estacionamento subterrâneo), sobre ela estão implantadas, ao nível do rés-do-chão, infra-estruturas públicas excluídas pelo Tribunal Central Administrativo do Norte da sobredita declaração de nulidade.

Juízes do TAFC concluíram que a criação de um novo lote (o 18º.), em 2004 (primeiro mandato de Carlos Encarnação), resulta de uma "aprovação porventura bem mais nociva para o interesse público" do que a parcial implantação do lote 01 em zona verde de uso público.

O lote 18º., criado mediante requerimento entregue na CMC em 2004, foi destinado a estacionamento público com capacidade para 135 viaturas (sob o conceito de exploração comercial). Ao lote 01 correspondeu a construção de 43 fogos e de outros tantos lugares de estacionamento, bem como de quatro lojas.

Uma acção inspectiva acabada de realizar por serviços camarários alerta para a necessidade de implantação de uma passagem aérea entre o complexo urbanístico e o Parque Verde do Mondego.

Apologistas de um desfecho pautado pelo "bom senso", o líder do Município de Coimbra e o vereador do urbanismo fazem notar que as juristas Fernanda Paula e Dulce Lopes, face a uma "situação que pesa sobre a cidade há anos de mais", concluem pela necessidade de a Câmara "se comprometer com a condução de um procedimento capaz de permitir alcançar bom porto".

O que nasce torto...

Foi à Fundimo (ou Fundger), sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário, que o empresário Emídio Mendes, promotor dos Jardins do Mondego, entregou a gestão do fundo de investimento imobiliário fechado por ele criado, Promovest, sendo que aquela sociedade gestora confiou a outra do mesmo empresário (a Quinta do Junqueiro) o estatuto de coordenadora do empreendimento.

Isto apesar de a gestão do Promovest, insolvente, hoje em dia, ter de ser assegurada por uma entidade de idoneidade reconhecida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Quinta do Junqueiro foi a responsável pelos Jardins do Mondego até à constituição do Promovest.

Um outrora presidente da Fundimo, Pedro Costa Alemão, foi colaborador de Mendes depois de sair da sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário.

Ao ser ouvido como testemunha na audiência de julgamento de José Eduardo Simões, ex-director de urbanismo de Coimbra, Mendes desautorizou uma versão do arguido acerca do papel da Fundimo no complexo dos Jardins do Mondego.

Em abono da alegada expectativa de que a edificação do referido complexo respeitaria a legalidade, o arguido invocou tratar-se de um empreendimento com a chancela da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Eduardo Simões declarou a um colectivo de juízes ter ficado estarrecido ao tomar conhecimento da existência de um piso a mais em vários lotes dos Jardins do Mondego.

Emídio Mendes haverá emprestado 3,50 milhões de euros a Eduardo Simões, que, por sua vez, tê-los-á posto ao serviço da Académica/OAF.

Ao questionar o promotor imobiliário, o magistrado do Ministério Público José Luís Trindade aludiu ao puzzle assinalando que ele configurava "uma espécie de negócio circular".

Segundo o procurador, o contrato celebrado entre a Fundimo e a Quinta do Junqueiro justificou a permanência de Emídio Mendes como interlocutor da Câmara Municipal de Coimbra durante parte dos mandatos de Carlos Encarnação, que acabou por apear Simões do cargo de director urbanístico.