Sábado – Pense por si

Portugal

Operador de máquina de rasto morreu no combate a fogo em Mirandela

Lusa 10:12
As mais lidas

"O homem de 65 anos, operador de uma máquina de rasto de uma empresa privada contratada pela autarquia de Mirandela, faleceu pouco antes da meia-noite", disse à Lusa o comandante Paulo Santos. Incêndio continua ativo.

Um homem de 65 anos morreu na terça-feira à noite atropelado pela máquina de rasto que operava no combate ao incêndio em Mirandela, no distrito de Brangança, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Homem morre em Mirandela no combate a incêndio; Marcelo envia condolências
Homem morre em Mirandela no combate a incêndio; Marcelo envia condolências PAULO CUNHA/LUSA

"O homem de 65 anos, operador de uma máquina de rasto de uma empresa privada contratada pela autarquia de Mirandela, faleceu pouco antes da meia-noite", disse à Lusa o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O comandante dos bombeiros de Mirandela, Luis Soares, adiantou à agência Lusa que o homem morreu atropelado pela própria máquina quando estava a criar uma faixa de contenção do fogo rural em Freixeda.

"As circunstâncias em que tudo aconteceu ainda são desconhecidas", disse, acrescentando que o caso foi entregue à GNR.

O Presidente da República já enviou as condolências à família do operacional de Mirandela.

Numa nota publicada na , Marcelo Rebelo de Sousa apresentou os "sentidos pêsames à família do operacional de entidade colaboradora da Câmara Municipal de Mirandela", extensíveis ao presidente da autarquia.

O incêndio deflagrou em Mirandela no domingo e chegou a várias aldeias do concelho de Vila Flor. Às 09h45, o incêndio estava a ser combatido por 325 operacionais, com o apoio de 108 veículos e dois meios aéreos.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Mirandela Paulo Santos Marcelo Rebelo de Sousa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Operador de máquina de rasto morreu no combate a fogo em Mirandela