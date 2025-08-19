Sábado – Pense por si

Aviões suecos atuaram todo o dia na zona do Sabugal

Lusa 19 de agosto de 2025 às 20:47
Comeaçaram a atuar de manhã e às 18h30 ainda se mantinham em operação.

Os dois aviões suecos de combate a incêndios que estão em Portugal estão a atuar desde a manhã desta terça-feira no Sabugal, anunciou a proteção civil, que tem ativado o protocolo de cooperação transfronteiriço com Espanha.

Aviões suecos combatem incêndio no Sabugal
Aviões suecos combatem incêndio no Sabugal PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Em resposta à Lusa numa conferência de imprensa esta terça-feira realizada, o segundo comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, explicou que os “dois aviões médios Fire Boss que vieram da Suécia no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, começaram a atuar na manhã de hoje no teatro de operações de sabugal, onde, de acordo com a informação até às 18h30, ainda se mantêm em operação”.

Tópicos Incêndios José Ribeiro Suécia Espanha Portugal
