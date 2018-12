A GNR registou mais de 500 acidentes de viação nos três primeiros dias da Operação "Ano Novo", que provocaram seis mortos e dez feridos graves.

Nos dias 28 e 29 de Dezembro, os dois primeiros dias da Operação "Ano Novo", a GNR registou 429 acidentes que causaram cinco vítimas mortais e nove feridos graves, segundo informações avançadas à Lusa pelo oficial de serviço da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Durante o dia de hoje, a GNR tinha o registo de mais 81 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal e um ferido grave, acrescentou o oficial de serviço, referindo-se à situação reportada até as 18h30.



No total, até ao momento, a GNR registou 510 acidentes com seis mortos e dez feridos graves.



Além dos acidentes, nos dois primeiros dias da Operação "Ano Novo", a GNR deteve 75 pessoas alcoolizadas, com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro.



No total, a GNR fiscalizou 15.027 condutores tendo encontrado 197 a conduzir com excesso de álcool.



A GNR detectou ainda 4.154 contra-ordenações rodoviárias, com destaque para os 1.400 casos de excesso de velocidade e os 220 veículos a circular sem inspecção periódica obrigatória ou as 179 pessoas a viajar sem cinto de segurança ou a utilizá-lo de forma incorreta.



De acordo com o balanço dos dois primeiros dias, foram ainda descobertas 124 pessoas ao telemóvel, quando conduziam.



A GNR detectou também 154 veículos com problemas nos sistemas de iluminação e sinalização.