Os 28 faróis abertos ao público em Portugal receberam este ano 101.613 visitantes, mais 27.721 do que os registados em 2017, sendo o de Aveiro o mais procurado, indicou hoje a Autoridade Marítima Nacional.



"O aumento de visitantes em 2018, em relação ao ano anterior, constitui um recorde visto que, desde que os faróis abriram ao público, em 2011, o aumento médio anual de visitantes era de 7.600", sublinha a Autoridade Marítima, na sua página de Internet.



No topo das preferências está o Farol de Aveiro, que registou este ano 15.561 visitantes.



Conhecido localmente como "Farol da Barra", o Farol de Aveiro ergue-se a 66 metros acima do nível do mar, sendo o maior de Portugal e o segundo mais alto da Península Ibérica.



Foi construído no século XIX, entre os anos de 1885 e 1893, e à data da sua construção era o sexto maior do mundo em alvenaria de pedra. Foi electrificado em 1936.



O segundo e terceiro faróis portugueses mais visitados deste ano situam-se na Madeira e nos Açores. São, segundo a Autoridade Marítima, os faróis da Ponta do Pargo e o do Arnel, que registaram 15.301 e 10.951 visitantes, respetivamente.



De acordo com os números divulgados pela Autoridade Marítima Nacional, os 15 faróis abertos ao público em Portugal Continental registaram 53.580 visitantes, este ano, enquanto os dois faróis da Madeira somaram 23.410 entradas e, os 11 dos Açores, 24.623.



Entre os faróis do continente, estão os de Leça, Cabo Mondego, Cabo Carvoeiro, Berlenga, Cabo da Roca, Cabo Espichel, Sines, Cabo de São Vicente e Vila Real de Santo António.



Nos Açores, contam-se igualmente, entre outros, os faróis de Ferraria, Ponta da Garça, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Ponta do Albarnaz, Lajes das Flores e Ponta do Topo, e, na Madeira, o de São Jorge.