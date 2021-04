Operação 'Amores Imperfeitos'. PJ detém homem que seduzia e burlava mulheres

As mais lidas

Um homem de 55 anos foi detido esta segunda-feira na sequência de uma operação da Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da Unidade de Intervenção da GNR. O detido é suspeito de burla qualificada e violência doméstica.







Nas buscas foram apreendidas duas armas de fogo e uma réplica, armas brancas, três cartas de condução falsas, três viaturas e ainda uma elevada quantia em dinheiro.

O homem que é o centro da operação "Amores Imperfeitos" terá seduzido várias mulheres que conheceu nas redes sociais e presencialmente, burlando-as refere a PJ em comunicado. A investigação levada a cabo pela Diretoria do Sul da PJ chegou à conclusão de que este homem seduzia mulheres com "promessas de compromisso afetivo. Após ganhar a confiança das vítimas, o arguido desenvolvia ações enganosas, levando-as a entregar-lhe bens materiais e patrimoniais e sujeitando-as, posteriormente, a ofensas corporais graves."A operação policial levada a cabo esta segunda-feira levou a várias buscas a residências e veículos na região de Lisboa e Mértola. "Nas buscas às residências foram apreendidas duas armas de fogo e uma réplica, armas brancas, três cartas de condução falsas, três viaturas, duas das quais de gama alta, e ainda uma importância monetária, elevada, em numerário."O detido tinha já antecedentes por crimes de burla qualificada e roubo e será agora presente, no Tribunal de Beja, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.