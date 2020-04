Covid-19: Costa admite que levantamento de restrições tenha em conta a região e a idade

Não podemos levantar estas medidas restritivas sem que o risco de contágio esteja controlado. Ainda não chegámos à fase de declínio da pandemia. Por isso, é prematuro" falar do assunto, assumiu em entrevista à rádio Observador.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai pronunciar-se em breve sobre a renovação do estado de emergência, mas Costa acredita "que haverá algumas restrições institucionais em matéria de direitos coletivos dos trabalhadores que serão eliminadas". "Sobre as limitações à circulação e ao limite de atividades não creio que vá haver alterações", anunciou também.Em relação ao próximo Verão, o primeiro-ministro afirmou que, para a economia portuguesa, "seria um dano imenso" se estes meses fossem passados condições mínimas para o funcionamento do turismo. "Quero crer que, até ao Verão, a situação estará suficientemente controlada para podermos ter as férias e para as podermos gozar o melhor possível", considerou, antes de deixar um conselho: "Planeiem as férias cá dentro, porque estamos sempre mais seguros cá dentro e menos sujeitos à incerteza".