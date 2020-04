Covid-19: Espanha regista nova subida de mortes. Foram 567 em 24 horas

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 567 mortes devido ao novo coronavírus, uma subida em relação à vespera. Agora, o número total de óbitos desde o início da pandemia de covid-19 no país é de 18.056 pessoas.





De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há um total de 172.541 contágios depois de se terem registado 3.045 novos casos.



As autoridades de Saúde alertam para o que chamam "efeito de fim-de-semana", que leva alguns casos verificados no sábado e no domingo a serem comunicados com atraso, sublinhando que estes números não põem em causa "tendência descendente iniciada".



A pandemia da covid-19 já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes (23.529) e de infetados (mais de 570 mil).