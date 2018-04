A Câmara Municipal de Oeiras assinou memorandos de entendimento com o Governo para a construção de um centro de saúde em Porto Salvo e uma extensão em Paço de Arcos.O compromisso entre a autarquia e a tutela foi estabelecido esta tarde durante a inauguração do novo centro de saúde da freguesia de Barcarena, uma cerimónia em que participou o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.Sem adiantar pormenores sobre o investimento, Adalberto Campos Fernandes adiantou no seu discurso que a extensão do centro de saúde de Paço de Arcos poderá estar concluída dentro de um ano e a de Porto Salvo dentro de dois.Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sublinhou que a concretização daquelas duas unidades de saúde, a juntar-se a quatro novas, recentemente inauguradas, dota praticamente todas as freguesias do concelho de um centro de saúde."Estamos a atingir o pleno. Fica a faltar Queijas e não sei como vamos resolver esse problema", apontou o autarca.A extensão do centro de saúde de Paço de Arcos vai funcionar no antigo edifício dos Bombeiros Voluntários enquanto o de Porto Salvo ficará localizado na zona do Rossio.Por seu turno, o novo centro de saúde de Barcarena, inaugurado esta tarde, fica localizado na antiga Quinta das Lindas, na Avenida Santo António de Tercena, e vai servir cerca de 10 mil utentes, tendo as valências de Medicina Geral e Familiar, de vacinação, tratamentos, Inaloterapia, sala de internos, de formação e documentação.O valor total de investimento foi de 1,9 milhões de euros, sendo que 50% foi comparticipado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e o restante suportado pela autarquia, no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários.A nova unidade abre portas na segunda-feira e terá um horário de funcionamento entre as 08:00 e as 18:00.