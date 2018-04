O tempo de espera nas filas do aeroporto de Lisboa voltou a aumentar. Segundo dados da tabela de monitorização do aeroporto, avançados esta quinta-feira pelo Diário de Notícias, em 17 dias do mês de Março e 14 dias do mês de Fevereiro houve demoras de mais de 60 minutos no controlo de passaportes nas chegadas a Lisboa – sendo que em quatro desses dias os picos de espera ultrapassaram as duas horas.

"Já quase houve casos de motim, porque há muita gente a perder os voos de ligação", disse fonte aeroportuária ao jornal. "Terem acabado de fazer voos transcontinentais e muito longos, e a última coisa que desejam é estar horas para passar o controlo da fronteira".

Quando o problema começou a surgir – há cerca de um ano e sobretudo para turistas provenientes de países fora do espaço Schengen –, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou um reforço de inspectores no aeroporto de Lisboa. Já o Ministério da Administração Interna comprometeu-se a encontrar uma solução com a ANA. Contudo, pelos dados actuais o objectivo não foi cumprido.

"A função do SEF é garantir, em qualquer circunstância, a segurança do controlo efectuado na fronteira, seja no aeroporto de Lisboa seja noutra fronteira qualquer, independentemente dos tempos que estiverem associados e cumprindo rigorosamente todos os padrões europeus e internacionais em matéria de segurança", disse fonte da polícia de fronteiras ao diário.

"Os picos referidos são situações pontuais, como por exemplo na época da Páscoa, no mês Março", prosseguiu a fonte, garantindo que neste mês "o tempo médio de espera é de 12 minutos nas chegadas (inferior a 2017), e a monitorização de Abril revela melhoria dos indicadores". Já a ANA não prestou declarações.