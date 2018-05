A recuperação do Mercado do Bolhão, no Porto, começa na terceira semana de Maio, revelou esta quarta-feira o presidente da câmara durante a inauguração do espaço que vai acolher os comerciantes durante os cerca de dois anos de obra.O independente Rui Moreira, que se deslocou ao novo espaço na companhia do Presidente da República (PR), falava aos jornalistas a meio da visita ao Mercado Temporário do Bolhão (MTB), que dista "cerca de 200 passos" do edifício "original" e acolhe, em 5.600 metros quadrados, 82 dos comerciantes do centenário espaço comercial durante os 24 meses previstos para a requalificação.O PR, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se a pé desde o mercado "original" até ao MTB e durante o percurso foi engolido por uma multidão que quis cumprimentá-lo, dar-lhe beijos, tirar fotografias e alertar para os lesados do BES que ainda não chegaram a acordo para receber a totalidade do investimento.Já no MTB, Marcelo foi novamente rodeado de compradores, que esperavam "há horas" para o abraçar, alertar para as dificuldades dos autistas ou problemas da Segurança Social, ao mesmo tempo que os comerciantes do mercado temporário agradeciam a visita e o novo espaço, com "óptimas condições".O actual projecto de 22 milhões de euros para recuperar o Bolhão como "mercado público de frescos" é a quarta iniciativa da Câmara do Porto para requalificar o espaço centenário ao longo dos últimos 30 anos.