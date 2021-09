Aborto em caso de trissomia 21. Até quando deve ser possível tomar uma decisão?

Tribunal britânico manteve a lei do aborto em caso de trissomia 21 até ao fim da gravidez. Em Portugal, apesar de o aborto ser permitido até às 10 semanas, se for diagnosticada esta doença, o limite passa para 24. "Cada um tem liberdade para escolher e todos têm o direito à vida, mas as pessoas com trissomia 21 não têm, porque são selecionadas".

Há uns anos, Marcelina Souschek publicou uma fotografia de um pinguim e, ao lado, outra da sua filha. A descrição era qualquer coisa como "em vias de extinção". A filha de Marcelina tem trissomia 21, ou síndrome de Down, e perante tal publicação "fez-se silêncio" nas redes sociais, diz esta mãe. "Há um desconforto que as pessoas preferem ignorar, porque esta não é a definição de família perfeita."

Em Portugal, há cada vez menos crianças a nascer com esta doença e uma das discussões que nunca chegou a ter amplitude suficiente parte daquilo que é permitido por lei: um aborto pode ser feito até às dez primeiras semanas de gravidez, mas em caso de doença - incluindo trissomia 21 - a interrupção voluntária da gravidez pode ser feita até às 24 semanas, ou seis meses. Em 2019, a associação Pais21, presidida por Marcelina Souschek, enviou uma carta ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pedindo igualdade no tempo limite da interrupção voluntária da gravidez. Não são contra o aborto, "mas contra o aborto para lá dos três meses". Na altura, foi-lhes dito "que a discussão não tinha pernas para andar".

Marcelina Souschek fala à SÁBADO sobre a necessidade de clarificar a lei a propósito do caso de Heidi Crowter, uma jovem britânica de 25 anos, com trissomia 21 e que levou a tribunal a lei do aborto. Esta semana, a justiça não aprovou a sua reivindicação e a lei mantém-se no Reino Unido: o aborto é permitido até às 24 semanas, mas se for diagnosticada esta doença, os pais podem decidir pelo aborto até ao fim da gravidez.