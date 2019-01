Capa n.º 768

"Ser médico do INEM é trabalhar contra o relógio e trabalhar sem relógio." A frase é de António Peças, o médico que este mês vai ser afastado do INEM e que esteve 55 minutos a discutir se ia ou não transportar um doente vítima de AVC de Évora para Lisboa.António, 47 anos, ganhou a alcunha de "Toticha" na escola primária. Em Estremoz, era conhecido como o filho do engenheiro João Luís peças, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia.