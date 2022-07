'Sweet, sweet Santana' é DJ nas horas vagas

Ao fim de quatro dias e quatro noites a trabalhar no Nos Alive - onde alguns patrocinadores do festival são seus clientes - Nuno Santana continuou a não conseguir parar. No domingo, o CEO da NIU, uma das maiores empresas portuguesas de eventos, esteve a preparar a reabertura do Praia na Villa, restaurante de que é sócio, no Algarve, bem como o festival Marés Vivas, que arranca esta sexta-feira, 15, em Gaia. Pelo meio, está a coordenar a redecoração do Praia no Parque, um dos restaurantes da moda em Lisboa, de que também é sócio.