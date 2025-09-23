Em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, uma guerra interna dentro do PSD levou a pedidos cruzados de impugnação de candidaturas nas eleições autárquicas. Em Alpiarça, no distrito de Santarém, a CDU detetou que a lista do PS à câmara não cumpria a lei da paridade de género – a única mulher era a atual presidente de câmara, e candidata, Sónia Sanfona – e impugnou-a em tribunal. Em Águeda, no distrito de Aveiro, foi a vez de os socialistas tentarem, sem sucesso, em tribunal a impugnação do candidato da coligação PSD/MPT a uma junta de freguesia. No Porto, o candidato independente António Araújo viu o tribunal rejeitar a sua candidatura por falta de assinaturas e, depois de falar em “forças ocultas”, voltou a perder no Tribunal Constitucional (TC) e desistiu. Em Lisboa, o Volt não foi o único a avançar com um pedido de impugnação das listas do Chega – um militante do Chega, opositor de André Ventura, está a impugnar todas as candidaturas autárquicas do partido.

Autárquicas 2025: o tufão da litigância eleitoral