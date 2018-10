O procurador da República Sérgio Manuel Valadas Silva Pena, de 46 anos, será o novo chefe de gabinete da nova Procuradora-Geral da República (PGR).

Pena é assim o novo elemento da equipa que Lucília Gago está a compor para o seu mandato, indica o Diário de Notícias. Os dois profissionais já trabalharam juntos anteriormente no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, onde o magistrado foi uma espécie de "braço-direito" de Gago, quando esta dirigia o departamento. "Era uma pessoa em quem Lucília Gago se apoiava muito no DIAP de Lisboa. Trabalhava muito perto dela e conhece-a bem. Não surpreende que vá trabalhar com ela na Procuradoria-Geral da República", contou ao semanário uma fonte do Ministério Público (MP).

Foi no DIAP que o procurador ganhou experiência em casos de corrupção e fez parte de uma equipa especial – a 9.ª secção -, coordenada pela procuradora Teresa Almeida e integrada ainda pelos procuradores Inês Bonina, José Lopes Ranito, Susana Figueiredo e Ana Margarida Santos. A "9.ª Secção" ficou conhecida pelos casos do comércio ilegal de armas na PSP, que condenou 23 arguidos, o processo de militares da Marinha acusados de corrupção, o caso Bragaparques, a polémica do caso de peculato da inspectora da PJ Ana Paula Matos, entre outros. Pena concentrou-se mais nos casos ligados à banca e mercados de capitais.

Pena e a nova PGR também trabalharam juntos no Centro de Estudos Judiciários, quando Gago coordenou, juntamente com o director-adjunto do CEJ, o juiz desembargador Paulo Guerra, o manual Violência doméstica: implicações sociológicas, psicológicas e jurídicas do fenómeno de 2016. Pena, que também é docente na instituição, participação como autor na obra com um texto sobre a denúncia do crime e intervenção da polícia criminal.

Depois de Lucília Gago sair da direcção do DIAP de Lisboa, o magistrado ficou colocado a partir de Junho de 2017 no DIAP distrital do Porto, com funções na 12.ª secção, que investiga crimes económico-financeiros.

No seu novo cargo, Sérgio Pena será o conselheiro mais próximo de Lucília Gago e será responsável por gerir a sua agenda e audiências. Uma das partes mais importantes da função será preparar os pareceres, estudos e análise de propostas legislativas para a PGR. "Terá uma influência directa nas decisões da PGR, como seu apoio directo", explicou uma fonte judicial ao DN.

A sua experiência em crimes de corrupção segue a linha de trabalho deixada por Joana Marques Vidal, a actual PGR, que irá terminar o seu mandato no final desta semana. "É uma boa escolha. O Procurador da República Sérgio Pena é uma pessoa de confiança da nova Procuradora-Geral, competente e conhece bem a área criminal", frisou António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em declarações ao jornal.

Helena Gonçalves, magistrada especializada em Direito da Família, é a actual chefe de gabinete da PGR.