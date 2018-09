O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu a Joana Marques Vidal o trabalho desempenhado durante os seis anos em que liderou a PGR.

Joana Marques Vidal, a procuradora-geral da República demissionária, elogiou o trabalho dos magistrados do Ministério Público (MP) aquando do balanço que fez do seu mandato à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR). A procuradora-geral da República ainda em exercício falava na sessão de encerramento da Conferência Internacional "Combate à Corrupção: Perspectivas de Futuro", na Torre do Tombo em Lisboa.



"Num quadro de dificuldades, os magistrados do Ministério Público mantiveram-se fiéis ao seus princípios e às suas acções. Conseguimos obter êxitos em circunstâncias que não foram as mais favoráveis", com falta de magistrados, destacou Marques Vidal, de 62 anos.



Joana Marques Vidal quis deixar "uma palavra especial" para agradecer ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "todo o apoio institucional que tem dado ao Ministério Público de Portugal".



Já Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, falou no final do evento, agradecendo a Joana Marques Vidal "o empenho e humilde sentido do bem comum", acrescentando ainda que "a riqueza da democracia" é que as instituições ficam e as pessoas passam.



Dirigindo-se directamente à procuradora-geral demissionária, o Presidente agradeceu "o empenho de uma carreira e, nela, de uma missão particularmente relevante nos últimos anos" à frente da PGR. Marcelo referiu ainda a "humildade no serviço do bem comum, também no sentido colectivo do desempenho, na preocupação com a res publica, na diferença, sempre explicitada, entre as instituições que ficam e as pessoas que passam".



"Sabemos bem, senhora procuradora-geral da República, que é essa a riqueza da democracia. Nós, seus servidores, tudo devemos fazer para valorizar, prestigiar, fortalecer, credibilizar as instituições. Mas, somos passageiros titulares de cargos, de funções, que recebemos de outros e a outros transmitindo, assim permitindo a renovação nas ideias, nos estilos, nas iniciativas - ainda que devam permanecer os valores, os princípios e as prioridades institucionalizadas", acrescentou o chefe de Estado.



O chefe de Estado, que na quinta-feira nomeou Lucília Gago procuradora-geral da República, com efeitos a partir de 12 de Outubro, sob proposta do Governo, foi recebido à chegada a esta conferência pela titular cessante deste cargo.



Os dois cumprimentaram-se à porta da Torre do Tombo e Joana Marques Vidal agradeceu ao chefe de Estado a sua presença nesta iniciativa.



"Por amor de Deus, então, está combinado há tanto tempo", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa. "É verdade", disse a procuradora-geral da República, que termina o seu mandato de seis anos no dia 12 de Outubro.



Depois, no início da sessão de encerramento desta conferência, Joana Marques Vidal quis deixar "uma palavra especial para agradecer a presença do senhor Presidente nesta sessão e para lhe agradecer também sempre todo o apoio institucional que tem dado ao Ministério Público de Portugal".



Com Lusa