Licenciada pela Faculdade de Direito e directora do DIAP de Lisboa, exerceu funções na PGR nos últimos anos. É especialista em direito da família, como Marques Vidal.

Lucília Gago será a próxima Procuradora-Geral da República, substituindo Joana Marques Vidal que não será reconduzida no cargo, por decisão da presidência, depois de proposta apresentada pelo Governo.



Segundo o curriculum vitae que acompanhava a nota de decisão enviada pelo primeiro-ministro António Costa ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a próxima procuradora-geral nasceu em Lisboa a 26 de agosto de 1956, tendo acutalmente 62 anos, a actual idade de Joana Marques Vidal.



Licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade em Lisboa em 1978, ingressou dois anos mais tarde no Centro de Estudos Judiciários. A partir de 1981 foi Delegada do Procurador da República, tendo desempenhado funções em Varas Cíveis e num Juízo Correccional.



Em 1994, aos 38 anos, foi promovida a Procuradora da República, tendo exercido funções numa Vara Criminal de Lisboa, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e no Tribunal de Família e Menores de Lisboa.



É, à semelhança da sua antecessora, especialista em direito da família e, no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), exerceu numa secção especializada em crimes cometidos no exercício de funções públicas ou políticas, corrupção, branqueamento de capitais e criminalidade economico-financeira.



Exerceu as funções de directora do DIAP de Lisboa entre 2016 e 2017 e, desde então, exerce funções na PGR, onde criou e desenvolveu um Gabinete de coordenação dos magistrados do Ministério Público na área da Família, da Criança e do Jovem.