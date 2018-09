Capa n.º 752

A procuradora-geral da República entrou na terça -feira de manhã bem cedo no gabinete do ministro da Defesa Nacional com toda a operação policial já na rua. Quase à mesma hora que Joana Marques Vidal comunicava a Azeredo Lopes que o director da Polícia Judiciária Militar (PJM), coronel Luís Augusto Vieira, ia ser detido no âmbito de uma investigação, até agora em segredo, à recuperação das armas do paiol de Tancos, os procuradores titulares do processo, Vítor Magalhães e João Melo, entravam no edifício do Estado-Maior General das Forças Armadas, na Rua Gonçalves Zarco, no Restelo, e dirigiram-se ao chefe de gabinete do chefe de Estado -Maior do Exército, general Rovisco Duarte.Foi ao major-general Figueiredo Feliciano que coube dar ordem de prisão a Luís Augusto Vieira e entregar-lhe o despacho de indiciação por vários crimes graves. Joana Marques Vidal cumpria a lei, notificando o superior hierárquico do coronel da PJM, no caso o ministro da Defesa, mas acabava, também, de consumar a sua verdadeira despedida do cargo, quatro dias depois de ter sido anunciado o nome da sua sucessora, Lucília Gago – com o desfecho de um inquérito cuja abertura foi determinada por ela própria.Leia o resto na edição Nº752 da SÁBADO , nas bancas a prtir de 27 de Setembro.