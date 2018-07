A greve é uma das formas de protesto consideradas pelos juízes face à votação na generalidade, prevista para sexta-feira dia 6, do novo Estatuto dos Magistrados Judiciais.A Associação Sindical dos Juízes Portugueses reivindica aumentos salariais para os juízes, considerando que os deputados não mantiveram a sua palavra dada e que Van Dunem não se consegue manter no cargo: "Se um ministro acha que determinada reivindicação está certa, e não tem força política para a resolver, não está lá a fazer nada", defende Manuel Soares, o presidente da associação, culpando as Finanças.Porém, garante ao Jornal de Notícias que preferia que ela resolvesse o problema em vez de sair."Se tivermos de fazer uma paralisação pela quarta vez na nossa história, vamos fazê-la de uma maneira como nunca nenhuma foi feita", garante. "Andamos a subir ao Evereste há dez anos, e agora que estamos a dez metros do topo, só saímos daqui com a bandeira espetada."