Capa n.º 771

Créditos de milhões aprovados à margem das regras e sem discussão nos Conselhos de Crédito, como revelam as atas a que a SÁBADO teve acesso, gestores com pouca experiência bancária, uma ex-ministra com uma avença de 10 mil euros, a alteração dos estatutos da Associação Coleção Berardo para fugir a uma penhora e uma factura de cinco mil milhões de euros que terá que ser paga pelos contribuintes. É este o resultado de uma investigação da SÁBADO aos últimos anos da Caixa Geral de Depósitos. Assine já a edição digital por 1 euro para ler o artigo ou encontre-o na edição em banca a 7 de fevereiro de 2019