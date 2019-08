O Banco Caixa Geral (BCG) Brasil, instituição que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) detém naquele país e que espera vender até ao final deste ano, está exposto a empresas envolvidas na Lava Jato, a investigação ao maior caso de corrupção já detetado no Brasil. A Caixa mantém-se em silêncio e não esclarece qual o impacto que esta exposição poderá ter sobre as ofertas que vier a receber pelo banco, numa altura em que já estão selecionados os interessados que podem apresentar propostas vinculativas.

A informação consta do relatório de gestão e contas da CGD relativo ao exercício de 2018, no capítulo dedicado a incidentes de corrupção. "No BCG Brasil, não há registo de incidentes internos relativos à corrupção", começa por referir o relatório. Mas ressalva: "Em relação a operações, destaca-se que o BCG Brasil possui em carteira de clientes empresas listadas em medidas no contexto da Lava Jato (uma das maiores investigações da Polícia Federal brasileira para apurar crimes financeiros praticados por políticos, empresas públicas e privadas, especialmente a Petrobras)".



