SÁBADO vence prémio de jornalismo económico

O trabalho "O Grande Assalto ao Banco do Estado", publicado na SÁBADO em Fevereiro de 2019, venceu o Prémio de Jornalismo Económico, atribuído pela Universidade Nova de Lisboa e pelo banco Santander. Assinado pelos jornalistas Alexandre Malhado, Ana Taborda, Bruno Faria Lopes, Carlos Rodrigues Lima e Eduardo Dâmaso, o artigo de investigação venceu na categoria de Gestão de Empresas. É a quinta vez que jornalistas da SÁBADO são distinguidos com o prémio mais importante de jornalismo económico no país.

A investigação da revista incidiu sobre as práticas de gestão da Caixa Geral de Depósitos, o banco público que desde 2008 recebeu mais de 5,4 mil milhões de euros em capital fresco. O artigo revelou a presença de Carlos Costa – governador do Banco de Portugal à data de publicação e ex-administrador da Caixa – em reuniões que aprovaram créditos ruinosos, deu em primeira mão o esquema usado por Joe Berardo para contornar as garantias dadas à Caixa, quantificou a presença forte de gestores oriundos da política na administração do banco e antecipou os argumentos de defesa desses mesmos gestores.

Nas duas restantes categorias foram também distinguidos trabalhos de revistas. Na categoria de "Mercados Financeiros", o júri escolheu o artigo de investigação "BESA, A Anatomia de um Golpe", da jornalista Sílvia Caneco, publicado na "Visão". Na categoria de "Sustentabilidade", que venceu o Grande Prémio, o artigo escolhido foi "O Dinheiro é Verde?", de Margarida Vaqueiro Lopes e Paula Zacarias Gomes, publicado na revista "Exame".

A habitual cerimónia presencial de entrega dos prémios foi substituída por uma cerimónia por teleconferência, devido às medidas do governo na fase declarada designada como "contingência".