O atentado ao Estado de Direito

Pela primeira vez em democracia, o Ministério Público mandou uma polícia seguir e fotografar dois jornalistas. A operação foi ordenada pela procuradora Andrea Marques do DIAP de Lisboa e realizada por agentes encobertos da PSP. A vigilância ocorreu até à porta da redacção da SÁBADO.





Na edição desta quinta-feira, a SÁBADO vai revelar todos os pormenores da operação: fotografias e notas dos polícias. Para perceber o conhecimento que havia dentro do Ministério Público, ouvimos a antiga coordenadora da 9ª secção do DIAP de Lisboa, Auristela Pereira, e a atual diretora do DIAP de Lisboa, Fernanda Pêgo. São declarações importantes para ler esta quinta feira.