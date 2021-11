Passámos três dias à porta da sede-zombie do CDS-PP

O largo Adelino Amaro da Costa, em Lisboa, voltou a níveis pré-pandémicos de agitação. Dezenas de pessoas enchem os bancos de jardim e as bancas de comida, entre conversas, cigarros e refeições. Os pombos são alimentados pelas migalhas das bifanas do Afonso, poiso turístico obrigatório na área. Namorados esbracejam numa discussão, amigos falam num reencontro e turistas brindam, uns a vinho branco, outros a cerveja. A vida a acontecer, portanto.



Ora, no edifício mais imponente do largo, o conhecido Caldas, que serve de sede ao CDS-PP, a visão é contrastante. Um dia. Dois dias. Três dias. Foi esse o período de tempo que estive à porta do Caldas e contei pelos dedos de uma mão quem entrou e saiu do edifício durante todo o dia. E as suas grandes portadas foram mais usadas como encosto de turistas esfomeados e pousa-cervejas do que por dirigentes e militantes partidários. Em plena crise centrista, com sondagens a darem ao partido na ordem dos 2%, ao mesmo tempo que vive uma disputa interna entre o atual líder Francisco Rodrigues dos Santos e o candidato Nuno Melo, tentei auscultar os ânimos de uma força política que vive um dos seus momentos mais atribulados de sempre. Com a liderança a ser posta em causa, onde tem estado Francisco Rodrigues dos Santos? No Caldas não é.



“Não vou andar muito pela sede nos próximos tempos”, admitiu-me algum tempo antes – já Melo estava lançado na corrida à liderança – o próprio líder do CDS, disponibilizando-se a receber-me num dia de trabalho. Depois, deixou de me responder – e era preciso apanhá-lo. Sem a colaboração de Chicão, segui para o plano B: apanhar Francisco Rodrigues dos Santos no Caldas e analisar o seu dia a dia. Após fonte oficial da direção do CDS informar que ele iria andar nos dias 4 e 5 de novembro em várias “reuniões no partido”, apontámos para essas datas. Entre as 9h e as 18h30, fiquei sentado à frente da sede centrista a ver quem entra e sai. Spoiler alert: quase ninguém.