Quem é quem no núcleo duro de Chicão

Os últimos dias foram intensos no grupo de WhatsApp do núcleo duro de Francisco Rodrigues dos Santos. Com o CDS a ferro e fogo, é preciso definir estratégias e alinhar discursos. E, para isso, há mensagens constantes num grupo que, por força da pandemia, teve de se habituar a trabalhar desde o início por meios digitais. “Duas ou três semanas depois de sermos eleitos, ficámos confinados”, conta à SÁBADO Filipa Correia Pinto, admitindo que “o entrosamento não foi fácil” porque a relação se fez inicialmente por WhatsApp ou Zoom.



No grupo das pessoas que Chicão ouve, Filipa Correia Pinto ganhou peso. “É o braço direito do Francisco, é uma figura chave em tudo o que ele faz”, diz uma fonte do CDS, assegurando que “neste processo de cancelar o Congresso, 80% da responsabilidade foi dela”. Não foi a única a apontar ao líder as dificuldades do calendário, mas a questão não foi pacífica entre os próximos do presidente. “Houve dúvidas e hesitações”, admite a porta-voz do partido, Cecília Anacoreta Correia. Até ao Conselho Nacional de sexta-feira, Chicão não tinha decidido ainda o que fazer. Houve um fator determinante: a manchete do jornal Sol que anunciava uma debandada pós-congresso em caso de derrota de Nuno Melo.



Como de todas as vezes que tem de tomar decisões, Rodrigues dos Santos convocou aqueles em que mais confia. À mesa estavam Pedro Melo e Martim Borges de Freitas, que já pertenceram à direção de Ribeiro e Castro, o secretário-geral, Francisco Tavares, o ex-portista e ex-apoiante de João Almeida, António Carlos Monteiro, os vice-presidentes Paulo Duarte e Francisco Laplaine Guimarães, o presidente do Centro de Estudos do CDS António Galvão Lucas, os secretários-gerais adjuntos João Campelos e Diogo Carvalho (muito ouvidos nas questões internas juntamente com o secretário-geral adjunto Luís Machado), e os incontornáveis Filipa Correia Pinto, Miguel Barbosa, Cecília Anacoreta Correia e Filipe Anacoreta Correia.