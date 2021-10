Nuno Melo: a guerra já se fez à estrada

O bife no prato de Nuno Melo desapareceu num ápice. Já atrasado para a sua própria apresentação de candidatura à liderança do CDS no Altis Grand Hotel, em Lisboa, começou a jantar no restaurante do hotel à hora a que devia estar a discursar.



E a essa hora, naturalmente, já a sala de conferências estava cheia com dezenas de pessoas. Sentado à mesa com o seu diretor de campanha, o ex-deputado Durval Tiago Ferreira, delineou os últimos detalhes antes de subir ao palanque enquanto mastigava apressadamente o seu bife médio-malpassado.



Mas vários apoiantes (e amigos) de Melo não lhe deram tempo para digerir a comida: o primeiro a descobrir o seu paradeiro foi o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, e depois Pedro Mota Soares, ex-ministro da Solidariedade, Trabalho e da Segurança Social do executivo de Pedro Passos Coelho. “Já passámos por tantas batalhas”, apontou Núncio à SÁBADO enquanto abraçava Melo.