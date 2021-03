O antigo apresentador e empresário foi apresentado num evento no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.

Nuno Graciano apresentado como candidato do Chega à Câmara de Lisboa



O antigo apresentador e agora empresário Nuno Graciano foi apresentado esta tarde como o candidato do partido Chega à Câmara Municipal de Lisboa. O evento ocorreu junto ao Padrão dos Descobrimentos, que, para André Ventura, foi escolhido "porque muitos querem destrui-lo".







Obrigado Nuno pela disponibilidade e pela entrega a esta causa! Vamos à luta. Amanhã no Padrão dos Descobrimentos às 16h. pic.twitter.com/cYoB174Rb1 — André Ventura (@AndreCVentura) March 15, 2021

Antes da apresentação oficial, Ventura confirmou a candidatura de Graciano no Twitter."Esta candidatura é a prova de que o politicamente correto nunca nos amordaçará", afirmou o líder do Chega e deputado, caracterizando Nuno Graciano como "um excelente candidato e um excelente projeto"."Nuno Graciano vai sempre lutar por mais, mesmo quando muitos os tentam amordaçar. Não podíamos ter um candidato que não fosse essa expressão", disse André Ventura, defendendo que "no Chega se premeia o mérito, o trabalho e os que nunca desistem".