Nuno Graciano diz que foi presidente de associação académica, mas não foi

"O que lhe posso confirmar é isto: o Nuno Graciano foi vice-presidente da Associação Académica na altura em que eu era presidente. Era ele e mais 13 vice-presidentes, se não me engano".



Ricardo Vieira Machado, antigo presidente da Associação Académica da Universidade Moderna de Lisboa confirmou à SÁBADO as informações que a nossa revista já tinha apurado por exclusão de partes: Nuno Graciano nunca ocupou esse cargo, ao contrário do que referiu no lançamento da sua campanha à Câmara Municipal de Lisboa pelo partido Chega para justificar a sua experiência na política.



Mas era um ativo membro no pelouro da dinamização recreativa (de torneios a festas), contam à SÁBADO vários ex-alunos.