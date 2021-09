Moedas ameaça Medina e Suzana Garcia revela-se um flop

Fernando Medina deverá continuar na presidência da Câmara Municipal de Lisboa. De acordo com a sondagem da Intercampus para a CMTV, o socialista deverá obter um resultado entre os 33,2% e 37,6% dos votos em comparação com um mínimo de 29,9% e um máximo de 34,3% para Carlos Moedas e da coligação Novos Tempos. No entanto, ambas as candidaturas estão empatadas no número de vereadores: entre 6 e 8.



O candidato da CDU, João Ferreira, deverá conseguir entre 10,1% e 13,7% dos votos, o que deverá significar entre 1 e 3 vereadores. O Bloco de Esquerda, com Beatriz Gomes Dias obtém entre 5,4% e 8,4% o que representa no máximo dois vereadores e no mínimo, nenhum. A Iniciativa Liberal deverá ter um resultado entre os 2,8% e os 5,8%, enquanto as intenções de voto no CHEGA estão entre o 1,7% e os 4,7%. Por último, o PAN deverá conseguir entre 1,5% e 4,5%. Os três partidos poderão eleger, no máximo, um vereador.





No Porto, tal como se esperava, Rui Moreira esmaga a concorrência, com um resultado entre os 40,6% e os 45,4%, o que representam um máximo de oito vereadores e um mínimo de seis. Em segundo lugar surge o PS com menos de metade do resultado do actual presidente da Câmara Municipal do Porto. A sondagem Intercampus/CMTV indica que os socialistas terão no máximo 19,9% dos votos e um mínimo de 15,9%. Um resultado muito semelhante ao do candidato do PSD, Vladimiro Feliz que terá conseguido entre 14,4% e 18,4%. Ambos terão entre um e três vereadores. Com possibilidade de eleger vereadores no Porto estão ainda a CDU e o Bloco de Esquerda. Os comunistas conseguem entre 5,7% e 9,3% dos votos enquanto o BE consegue entre 5% e 8%.