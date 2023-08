Ministério da Saúde oferece casa a médicos vindos do Brasil

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Ministério da Saúde publicou anúncios no Brasil com vista ao recrutamento de médicos estrangeiros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), em particular para os centros de saúde.







Bruno Colaço/SÁBADO

De acordo com o jornal Público , o anúncio oferece aos clínicos 2.863 euros por mês (o que corresponde a pouco mais de 1.800 euros líquidos) e seis euros de subsídio de refeição. Além disso, garante uma "casa de função" - ou seja, prevê habitação, o que é uma das razões que mais impede os médicos portugueses de se fixarem em certas zonas devido aos preços das casas, e causou críticas dos sindicatos ouvidos pelo jornal. Está previsto um horário de 40 horas semanais e 22 dias de férias.O "Ministério da Saúde está interessado em recrutar médicos para os cuidados de saúde primários", indica o anúncio, que procura atrair pessoas para as áreas de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.Os candidatos têm que ter reconheciumento de qualificações estrangeiras em Portugal e cinco anos de experiência como médico. Questionado, o Ministério da Saúde indica que se trata mais de uma "manifestação de interesse" do que um concurso de recrutamento.