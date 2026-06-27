Número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela sobe para 36: há crianças entre as vítimas

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 36, segundo um novo balanço divulgado este sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).



Sismos na Venezuela provocaram grande destruição AP

O MNE avança também que estão desaparecidos ou incontactáveis 91 portugueses ou lusodescendentes, 49 dos quais homens e 42 mulheres.

De acordo com os dados mais recentes do MNE, entre os 36 mortos estão cinco crianças e 31 adultos, sendo que 29 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

O anterior balanço, divulgado cerca das 14h00, dava conta de 32 portugueses ou lusodescententes entre as vítimas mortais.

Notícia atualizada às 14h57 com o número de mortos que subiu de 32 para 36