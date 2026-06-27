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Número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela sobe para 36: há crianças entre as vítimas

Lusa 14:32
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Há ainda 91 cidadãos desaparecidos.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 36, segundo um novo balanço divulgado este sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Sismos na Venezuela provocaram grande destruição
Sismos na Venezuela provocaram grande destruição AP

O MNE avança também que estão desaparecidos ou incontactáveis 91 portugueses ou lusodescendentes, 49 dos quais homens e 42 mulheres.

De acordo com os dados mais recentes do MNE, entre os 36 mortos estão cinco crianças e 31 adultos, sendo que 29 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

O anterior balanço, divulgado cerca das 14h00, dava conta de 32 portugueses ou lusodescententes entre as vítimas mortais.

Notícia atualizada às 14h57 com o número de mortos que subiu de 32 para 36

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