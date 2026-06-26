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26 de junho de 2026 às 16:45CM

“Ficamos sem nada”: português está há 46 anos na Venezuela e ficou sem casa, pertences e família continua desaparecida

Manuel Sardinha disse à CMTV que o edifício onde vivia com a família ficou completamente destruído e que apenas sobreviveu aos sismos que abalaram a Venezuela porque estava na empresa onde trabalhava.

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