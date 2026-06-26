Sobe para 15 o número de portugueses e lusodescendentes mortos no sismo na Venezuela

Informação foi confirmada esta sexta-feira pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

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O número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que na quarta-feira abalaram a Venezuela subiu para 15, confirmou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Em declarações aos jornalistas, Emídio Sousa reconheceu ainda que o número e cidadãos portugueses mortos naquele país pode ainda vir a aumentar, apesar de se tratar apenas de uma "previsão".



Veículo é esmagado por prédio que desabou na Venezuela Foto AP/Javier Campos

"Face ao número de prédios que colapsaram, estarão com certeza pessoas subterradas nos escombros, portanto é muito provável que os números venham a aumentar", adiantou.

Questionado se o Governo português já pensa em alguma operação de repatriamento de portugueses que estão na Venezuela, o secretário de Estado respondeu: "Penso que não é uma questão de repatriamento. Neste momento é uma questão de sobrevivência. São portugueses que vivem lá e têm lá a sua vida. Um eventual regresso não se tem colocado. Não temos tido nenhum pedido e julgo que não é isso que está em causa."

Emídio Sousa recordou, contudo, que "de qualquer das forma, julgo que os voos comerciais também serão retomados a curto prazo. Portanto, alguma pessoa que queira regressar já o podem fazer."

Na quarta-feira, dois fortes sismos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela, deixando pelo menos 589 mortos e quase 3 mil feridos. Entre as vítimas mortais encontram-se 15 portugueses e lusodescendentes, confirmou esta sexta-feira Emídio Sousa.